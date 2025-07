Convivência: Dhomini especula possíveis cenários após última eliminação da DR | Power Couple

No início da tarde desta quarta-feira (9), na área externa da Mansão Power, Dhomini especulou com Adriana possíveis cenários de convivência, a partir da última eliminação da DR da temporada. “Se sair o Victor e ficar o Radamés e o Pessina, aí vai ser 24h de silêncio coma gente”, disse o empresário para a corretora de imóveis. Caso Pessina seja eliminado com Tali, na opinião de Dhomini as coisas no confinamento continuarão iguais. Já se Radamés e Carol se despedirem do reality, o marido de Adriana imagina que Pessina pode até conversar com eles.



