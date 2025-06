Cris acredita que será o alvo de votos dos adversários | Power Couple

A conversa sobre jogo continuou na Suíte Power. Rayanne e Carol falaram que eles precisam votar de forma inteligente para evitar a DR. Cris aproveitou o momento para revelar que acredita que ela e o marido serão o alvo dos adversários. O grupo também falou de como os rivais mudaram o comportamento ao longo do jogo.



