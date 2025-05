Cris cobra Rayanne e Victor sobre proteção em votação da DR | Power Couple

Em conversa na parte externa da Mansão, Cris demonstrou sua indignação com Rayanne Victor com relação à votação da DR realizada na última quarta-feira (28). A influenciadora comentou que ela e Kadu poderiam ser o alvo de parte da Mansão e que Rayanne e Victor não votaram para protegê-los. Rayanne, por outro lado, usou o argumento de coerência no jogo para se proteger. Em dado momento, a miss comentou que eles estavam "flutuando" no jogo, até ter pessoas com o mesmo pensamento que eles.



