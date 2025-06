Cris discute com Nat e afirma: ‘Eu nunca te considerei amiga’ | Power Couple

Cris e Kadu decidiram apontar Nat e Eike no Quebra-Power deste domingo (8). O principal motivo foi o desentendimento entre eles desde a formação da última DR. Kadu começou a justificativa do apontamento, dizendo que não gostou do fato da relação entre eles ter estremecido depois da votação. "Eu nunca te considerei amiga", disparou a influenciadora fitness. Eike rebateu, no entanto, dando sua opinião sobre o atual posicionamento do casal. Enquanto isso, Nat falou sobre como os mesmos tratam suas amizades no jogo.



