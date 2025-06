Cris e Eike relembram 'Quebra-Power': 'Querem ver catar coquinho' | Power Couple

Durante a preparação do café da manhã deste domingo (22), Cris e Eike relembraram alguns 'Quebra-Power' anteriores. O ator elogiou a decoração da dinâmica: "Ele mandam ‘benzão’ no Quebra-Power". Eles comentaram sobre algumas dinâmicas, como a de domingo passado (15), em que eles tiveram que catar coquinho e afirmaram que o público e os outros jogadores queriam isso mesmo: "Querem ver catar coquinho", riu Eike. "A graça está aí", comentou Cris rindo também.



