Cris e Kadu mostram habilidade e sintonia no equilíbrio e são aplaudidos | Power Couple

Enquanto aguardavam liberação da cozinha para preparar um empadão, jogadores mostraram suas habilidades na área externa da Mansão nesta sexta-feira (6). Carol "plantou bananeira", ficando de ponta-cabeça sem encostar a cabeça no chão e logo em seguida fez "estrelinhas". Já o casal Cris e Kadu mostrou sua habilidade e sintonia no equilíbrio. O desafio foi atingido com sucesso e os dois receberam aplausos de todos.



