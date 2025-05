Cris questiona Rayanne e Victor sobre quem são as prioridades deles no jogo | Power Couple

Frequentemente apontados como um casal que "fica em cima do muro", Rayanne e Victor foram questionados por Cris, na manhã desta terça-feira (27), sobre quem são suas prioridades no jogo. O trio também conversou sobre as possíveis opções de voto para a próxima DR.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.