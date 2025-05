Cris reclama de ter levado poucas roupas para o confinamento | Power Couple

Enquanto Nat, Eike e Kadu tomavam café da manhã nesta quarta-feira (28), na cozinha da Mansão Power, Cris reclamou de ter levado poucas peças de roupa para o confinamento. “Deixei três calças na mala do hotel”, disse a influenciadora durante a conversa. O papo continuou e Nat deu sua opinião sobre o assunto. “Prefiro ter variedade de roupas para o ao vivo”, afirmou ela. Os casais então comentaram sobre em breve terem que repetir todos os figurinos.



