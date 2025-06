Cris revela que quer conversar com Victor sobre a indireta da última DR | Power Couple

Cris comentou com o Kadu sobre a indireta que Victor direcionou para eles na última DR. Ela falou que gostaria de conversar com o ator, para tentar entender a situação e não levar esse assunto para o Quebra-Power. A influenciadora fitness também revelou para o marido que conversou com o Eike sobre esse momento.



