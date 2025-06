'Daqui pra frente é com o Brasil', diz Antony sobre possível presença na DR | Power Couple

Em clima de pré-formação da DR, no fim da tarde desta quarta-feira (11), Antony e Ana Paula soltaram a voz no quarto Abacaxi e cantaram alguns versos de “A Natureza das Coisas”, do cantor Flávio José. Depois, pensando na configuração da berlinda desta semana, o casal fez uma breve avaliação da participação deles no reality show. “Fizemos o dever de casa até onde deu. Daqui pra frente é com o Brasil”, ponderou o ator e modelo.



