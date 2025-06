De olho no ranking de casais, Carol, Radamés, Tali e Rafa discutem estratégias | Power Couple

Aliados no jogo, Carol, Radamés, Tali e Rafa especularam durante a manhã desta terça-feira (3) como deve ficar o ranking dos casais. O quarteto traçou estratégias e fez contas para descobrir quais são as duplas que correm risco de ir para a DR.



