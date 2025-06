Desconfiada de aproximação, Silvia diz que pode votar em Adriana | Power Couple

E o assunto sobre Silvia ser usada por Adriana está tomando cada vez mais proporções. Em conversa no quarto Abacaxi, Carol, Silvia e Tali debateram sobre os motivos pelos quais fariam sentido à influenciadora forçar essa aproximação com a produtora de eventos. "Ela tá forçando essa aproximação contigo, não é de hoje, já vem vindo comendo pelas beiradas. Hoje ela chegou a te chamar no quarto... Numa DR, você conseguiria votar neles [Adriana e Dhomini]?", questionou a judoca e sem titubear, Silvia respondeu "Com certeza!".



