'Desculpa, fui moleque', diz Ray sobre como Dhomini deveria pedir desculpas | Power Couple

No início desta noite de sexta-feira (23), os casais se reuniram no quarto e Silvia aproveitou para compartilhar que ouviu mais cedo na cozinha. "Você já pediu desculpa?", repetiu Silvia sobre a pergunta de Everton para Dhomini. Todos então confabularam para quem seria esse pedido de desculpas: "Eu acho que é para você, Radá", disse Silvia. Já Rayanne, supondo as desculpas de Dhomini, finalizou: "Na verdade, tinha que pedir para casa inteira. Gente, desculpa fui moleque".



