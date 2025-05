Dhomini desabafa com Everton: 'Acham que eu sou trouxa' | Power Couple

Dhomini comentou na manhã desta segunda-feira (26) com Everton que ouviu Victor planejando um almoço de confraternização na Mansão. O empresário criticou a ideia e afirmou que não vai participar, já que está magoado com as críticas que recebeu nos últimos dias.



