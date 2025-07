Dhomini e Radamés trocam provocações e partem para o embate | Power Couple

Os ânimos da Mansão Power ficaram mais exaltados depois de um embate direto entre Dhomini e Radamés. Tudo começou quando o empresário e o jogador trocaram provocações, o que fez com que eles se encarassem cara a cara. O marido de Adriana ficou gritando "jogo sujo, imundo e porco" para Radamés, para logo em seguida direcionar os xingamentos para Carol. Tanto a judoca quanto Adriana tentaram conter seus maridos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.