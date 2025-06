Dhomini elogia comida preparada por adversários, mas almoça sozinho na área externa | Power Couple

Após Victor terminar a preparação do almoço, com a ajuda dos colegas, todos se serviram e sentaram para comer na mesa da cozinha da Mansão. O prato de peixe com molho de manga de Victor arrancou elogios de Adriana, assim como de Dhomini: "Boa esse batata, quem fez?", perguntou Dhomini. "Foi uma invenção nossa, uma lasanha de batata", respondeu Radamés. No entanto, o empresário se serviu e foi almoçar sozinho, na área externa da Mansão.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.