Dhomini faz autoanálise: 'Esse tipo de explosão só causa mal a mim mesmo' | Power Couple

Na tarde desta quinta-feira (22), Everton foi conversar com Dhomini sobre os acontecimentos envolvendo o empresário durante a formação da DR, na noite de quarta-feira (21). “Esse tipo de explosão só causa mal a mim mesmo”, disse Dhomini em tom de autoanálise. “Achei que você ia enfartar”, disse o apresentador. Depois, o empresário garantiu que acordou mais tranquilo e ainda elogiou a postura da mulher.



