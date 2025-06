Dhomini revela que Cris e Kadu estão no seu pódio dos sonhos no jogo | Power Couple

Cris e Kadu escolheram Adriana e Dhomini para ser o “casal catapultado para fora do jogo” durante a dinâmica do Quebra-Power, que será transmitido na segunda-feira (23). Durante os apontamentos, Kadu relembrou das ofensas feitas por Dhomini direcionadas a Cris e o bate-boca envolvendo os dois rapazes durante a divisão de quartos, quando a corretora de imóveis e o apresentador foram o Casal Power do ciclo. Ao final dos apontamentos, Dhomini revelou que a dupla Kaduanne está no seu pódio dos sonhos da competição.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.