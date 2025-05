'É bom a gente ficar bem esperto', alerta Talira após situação envolvendo Nat | Power Couple

Na manhã deste sábado (31), Talira conversou com Silvia e André no quarto Uva a respeito de uma situação que aconteceu após a Festa do Chocolate na sexta-feira (30), envolvendo a influenciadora Nat. Ao retornar para a Mansão Power, a esposa de Eike se deparou com uma de suas calcinhas pendurada na porta de entrada da sala. Segundo comentários dos casais, Victor teria sido o responsável pela ação. “Acaba deixando a gente meio que mal”, avaliou Silvia sobre o impacto da atitude do ator em seus aliados. “É bom a gente ficar bem esperto”, alertou Tali.



