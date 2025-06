'É importante o Casal Power estar entre a gente', diz Carol sobre futuro do jogo | Power Couple

Na noite deste sábado (14) enquanto aguardavam o jantar, André, Carol e Radamés conversaram sobre o desempenho na realização da Prova das Mulheres e fizeram suposições para o futuro do jogo. Tentaram prever quem poderia ser o próximo Casal Power, que André acha ser Carol e Radamés. Já Carol disse que o importante é manter o Casal Power entre os aliados, pois aumenta a chance de votação e vetos em provas. “Por isso é importante Casal Power estar entre a gente, que a gente já veta eles", disse a judoca em relação aos seus adversários.



