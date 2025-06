'É mais sobre quem saiu do que quem voltou', diz Ana Paula | Power Couple

A votação para a próxima DR, que ocorrerá no programa ao vivo desta quarta-feira (4), foi o assunto do dia. No início da noite, Adriana, Ana Paula e Dhomini tentaram pontuar em quem seriam os votos da Mansão. O empresário disse que Ana Paula poderia ficar tranquila pois as Esferas do Poder sempre protegem quem as detêm. Mais tarde, o assunto foi sobre mandar para DR quem já foi e as amigas discordaram. Adriana acredita que quem volta duas vezes, está ganhando favoritismo. Já Ana Paula acredita que a DR é mais sobre quem sai, do que sobre quem fica.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.