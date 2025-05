'É muito doido': Carol, Radamés, Nat e Gui conversam sobre efeitos do confinamento no Power Couple

No início da tarde deste sábado (3), na área externa da Mansão Power, Carol, Radamés, Nat e Gui conversaram sobre os efeitos causados pelo confinamento em suas percepções da passagem do tempo, bem como a velocidade dos acontecimentos dentro do reality show. “É um mix de sentimento”, avaliou a judoca. “É muito doido”, opinou o ator.



