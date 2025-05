'É nítido que a gente é alvo do grupo todo', diz Carol ao avaliar jogo | Power Couple

Carol, Radamés, Tali e Rafa se juntaram no Quarto Kiwi para avaliar as estratégias de jogo. “O que foi feito no início do jogo, eu considerei muita sacanagem”, disparou a judoca. “Quando você junta uma casa inteira para atacar uma pessoa que você nem conhece ainda[...] não é, mas só para fazer um comparativo de tamanha sacanagem”, acrescentou a esposa do jogador de futebol. Ao avaliar sua própria estratégia de jogo e de seus aliados, Carol classificou como cautelosa, “apesar de ter tomado mais porrada da casa”. “É nítido que a gente é alvo do grupo todo, isso só vem se confirmando”, enfatizou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.