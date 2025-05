'É o jogo colocar as pessoas para dormirem mal', diz Gui sobre divisão de quartos | Power Couple

Na tarde desta segunda-feira (12), os homens estavam reunidos na sala e debateram sobre votos, futura formação da DR e futura divisão de quartos na Mansão Power. Cada um deu seu ponto de vista caso estivesse com o poder de distribuir os quartos: "Mas a divisão de quartos é mais pela afinidade do que jogo", disse Gui. E Rafa completou: "Mas você ficar em um quarto ruim, ter uma noite ruim de sono te prejudica nas provas". "Eu quero concorrer com gente que esteja descansada", desafiou Victor.



