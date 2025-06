'É um bombardeio do mesmo jeito', diz Adriana sobre estar na mira dos rivais | Power Couple

Nat e Adriana conversaram neste sábado (21) sobre o novo ciclo do jogo, tentando analisar o melhor cenário para apostas e provas. Adriana disse que eles têm que ter consciência nas apostas e concluir todas as provas, tomando cuidado para não ter saldo baixo. “O Rafael é bom de prova, ela não", disse Adriana. “Somos só nós dois contra eles", disse Adriana. “É um bombardeio do mesmo jeito", finalizou a corretora de imóveis em relação aos seus rivais.



