'É um lado, o outro e a verdade? Qual é a verdade?', diz Everton sobre os casais | Power Couple

Na área externa da Mansão Power, Emilyn e Everton reservaram um bom tempo para conversar e analisar o jogo e as atitudes de algumas pessoas. Citaram atitudes de Dhomini e o quanto isso se levantou contra eles: "O únicos afetados desta história somos nós", disse Emilyn. O casal comentou também sobre Carol e Radamés e o quanto é difícil tirar conclusões: "Do mesmo jeito que a gente tem conclusões sobre alguns casais que foram da nossa cabeça, vai acontecer com eles", refletiu Emilyn.



