‘É uma incógnita’, comenta Tali sobre voto de Cris e Kadu | Power Couple

Depois da curtição, chegou a hora de voltar para o jogo. Em conversa no Quarto Power, Radamés questionou os aliados sobre o voto de Cris e Kadu, já que o casal está bem com os dois lados da Mansão Power. O ex-atleta descartou que a influenciadora e o ator pudessem indicar para a DR Nat e Eike e levantou possibilidade de votar em Tali e Rafa. “É uma incógnita”, disse a produtora.



