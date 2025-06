Eike aconselha Ana Paula e Antony a não apostar tudo na próxima prova | Power Couple

Em uma conversa no Quarto Abacaxi, Eike aconselhou Ana Paula e Antony. O casal acredita que estará na próxima DR, seja por maioria dos votos ou por ser o pior saldo do ciclo, e até sugeriu que vão apostar tudo no próximo desafio. O marido de Nat comentou que talvez essa não seja a melhor opção e que o casal blindado não está pensando no prêmio final.



