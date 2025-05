Eike aconselha Ana Paula e Antony: 'Se posicione de uma forma educada' | Power Couple

As reações acaloradas de Antony e Ana Paula durante a formação da DR, na quinta-feira (1º), continuaram servindo de pauta para conversas entre o casal e outros participantes do Power Couple. “Nós temos que ter o nosso controle emocional”, aconselhou Eike na tarde desta sexta-feira (02), durante um papo na cozinha. “Passei um pouco do ponto”, assumiu Antony. “Se posicione de uma forma educada”, orientou o ator. O modelo então explicou seu ponto de vista da situação e compartilhou com Eike sua visão estratégica de jogo.



