Eike afirma querer incomodar os rivais para movimentar o jogo | Power Couple

Em uma conversa no Quarto Pêssego, Eike desabafou com a esposa sobre a atual postura dos rivais na Mansão e disse que eles agem como se estivessem de férias. O ator ainda comentou que acredita que eles precisam incomodar os adversários. Mas a criadora de conteúdo disse que o marido não está confiante com as possíveis mudanças no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.