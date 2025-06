Eike canta e dança sucesso de Sandy e Junior no café da manhã | Power Couple

Após discutir com Victor e Rayanne na terça-feira (24), Eike acordou de bom humor nesta quarta-feira (25). Enquanto preparava o café da manhã com Nat e Adriana, o ator cantou e dançou um sucesso de Sandy e Junior na cozinha.



