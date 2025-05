Eike comenta com Júnior detalhes de sua briga com o casal Furlan | Power Couple

Eike comentou com Júnior alguns detalhes sobre a briga entre ele e o casal Furlan que aconteceu na tarde desta quinta-feira (15). O ator disse, ainda, não saber se Radamés usa estratégia de jogo vinda de outros realities shows.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.