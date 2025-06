Eike diz que Tali distorceu sua fala sobre ser campeão do Power Couple

Eike disse na manhã desta segunda-feira (30) que Tali distorceu sua fala sobre ser campeão do Power Couple. A produtora disse que o ator falou que seria o "grande campeão do Power Couple". No entanto, Eike disse para Dhomini que ela fez esse comentário por conta de uma brincadeira que eles fizeram durante a festa da última sexta-feira (28).



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.