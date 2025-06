Eike e Dhomini imitam Cris e Kadu e divertem parceiras | Power Couple

Eike continuou muito animado após a festa desta sexta-feira (27). O ator imitou gestos de Cris e Kadu, fazendo com que Dhomini entrasse no embalo. Adriana e Nat não aguentaram a brincadeira e caíram na gargalhada. A corretora de imóveis aproveitou para relembrar quando a influenciadora fitness e o ator de 73 anos ficaram no quarto sem banheiro.



