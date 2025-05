Eike e Júnior analisam jogo de Gi e Eros | Power Couple

Ainda na Suíte Power, Eike e Júnior falaram sobre o posicionamento de Gi e Eros no jogo, se eles já teriam escolhido um lado. O marido de Fran comentou que o humorista é uma boa pessoa, mas ele seria “usado” por Carol, Radamés e seus aliados. Eles também falaram sobre o jogo de Rayanne e Victor. Veja!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.