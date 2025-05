Eike relata atrito com Carol e Radamés: ‘Me encurralaram no sofá da sala’ | Power Couple

No fim da manhã desta quinta-feira (15), Eike relatou para Dhomini um atrito que teve com Carol e Radamés durante a madrugada. “Me encurralaram no sofá da sala”, começou a explicar o ator. “Ela falou que eu não ia aguentar 5 minutos com ela”, contou ele. O marido de Nat ainda disse que Carol e Radamés esperaram ele estar sem microfone para fazer o comentário. “Muita covardia”, avaliou Eike. “É covardia”, concordou Dhomini. “Tô sem acreditar até agora”, confessou o ator.



