'Ela é falsa demais', dispara Carol sobre Adriana | Power Couple

Sem papas na língua! Na tarde desta quarta-feira (9), na área externa da Mansão Power, Carol e Radamés criticaram a postura de Adriana no jogo. “Ela é pior que ele”, opinou o ex-jogador de futebol. “Ele não tenta ficar se fazendo de bonzinho”, disse a judoca sobre Dhomini. “O ruim dela é que ela fica tentando se fazer de boazinha”, acrescentou ela em seguida, se referindo a esposa do empresário. “Ela é falsa demais”, complementou. Carol também afirmou que, dentro de um relacionamento, um parceiro não pode passar pano para o outro.



