'Ela gosta de confusão, treta', diz Dhomini sobre atitudes de Carol | Power Couple

Victor e Dhomini conversaram na cozinha da Mansão sobre atitudes durante a dinâmica do Quebra-Power do último domingo (6): "Ela é muito encrenqueira, ela gosta de confusão, treta", disse Dhomini sobre Carol. Já Victor fez questão de falar que gosta de Ana Paula e Antony, porém ficou chateado com atitudes do casal: "Mas eles aplaudirem o Everton me deixou chateado", disse o ator.



