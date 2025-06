‘Ela manipula todo mundo’, afirma Carol sobre Adriana | Power Couple

O Casal Furlan conversou na Suíte Romã sobre a dinâmica do Quebra-Power, que irá ao ar na segunda-feira (23) e o bate-boca que tiveram com Adriana e Dhomini. A judoca afirmou que a corretora de imóveis tem duas versões dentro do jogo, a dissimulada e a “mãezona”. Carol ainda garantiu que a parceira do apresentador manipula a todos, e que Adriana é responsável pela saída dos seus aliados na Mansão.



