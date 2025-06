'Ela não é ingênua' diz Carol sobre Silvia | Power Couple

A pauta deste domingo (1º) do grupo de Carol foi sobre confiança, e mesmo após dialogar o dia todo sobre esse assunto, a judoca afirmou para Radamés que não confia 100% de que Silvia esteja se posicionando da forma que fala. "Se a Silvia não está se posicionando, o que a Adriana fala está sendo verdade", diz o ex-jogador. "Por outro lado, ela não é ingênua. Então quero crer que ela esteja se posicionando", afirmou Carol. O casal entende que, se Silvia age da forma que fala, seria difícil ela manter a relação que ainda tem com Adriana, e isso não faz sentido na cabeça deles.



