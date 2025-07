'Ele age por conveniência', dispara Carol sobre Eike | Power Couple

No início da noite desta quinta-feira (3), no Quarto Pêssego, Carol desabafou com Radamés sobre o sentimento pré-eliminação da DR. "Ai que frio na barriga", disse a judoca. Depois, ela fez comentários sobre Eike, que também disputa a permanência no reality show na berlinda desta semana. "Por um momento achei que o Eike ia virar uma planta", declarou ela. "Ele age por conveniência", acrescentou Carol posteriormente.



