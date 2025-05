'Ele é muito dramático', diz Gretchen sobre o próprio marido | Power Couple

Em clima descontraído na tarde desta quarta-feira (7), enquanto conversava com Victor Pecoraro na cozinha, Gretchen relembrou um episódio inusitado que passou com Esdras, seu marido, no confinamento. O músico achou que a artista havia caído da cama, e na tentativa de socorrê-la, acabou se machucando. “Ele é muito dramático”, disse ela. Depois, Victor relembrou uma situação dramática com as filhas, e como se comportou diante dela. “Nós quatro somos muito parecidos”, avaliou Gretchen.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.