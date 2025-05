'Ele é o maior fofoqueiro da casa', diz Rafa sobre Victor | Power Couple

Tali, Rafa, Carol e Radamés suspeitam que Victor tem revelado conversas que eles têm no grupo para os adversários. Para o jornalista, o ator é o "maior fofoqueiro da casa".



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.