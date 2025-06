'Ele está ressentido', diz Ray sobre Victor durante brincadeira | Power Couple

Tarde de domingo (15) com frio e em clima de preguiça na Mansão Power. E os casais decidiram passar um tempo no sofá da sala e criaram um jogo para passar o tempo. Eles treinaram a memória diante da sequência de itens que cada jogador falava: "Fui na feira e comprei...". E o jogo seguiu acirrado na competição, principalmente entre Ray e Victor: "A alegria dele da Ray ter perdido", brincou Carol sobre Victor. "Ele tá ressentido", disse Ray rindo sobre o ator ter perdido dela em outra brincadeira durante o dia.



