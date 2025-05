'Eles acham que são uns cristais', diz Emilyn sobre atitude de Cris e Kadu | Power Couple

A problemática sobre a treta dos quartos ainda foi debatida na manhã desta sexta-feira (30) entre Adriana e Dhomini e Emilyn e Everton, que analisaram a atitude de Kadu: "O problema dessas pessoas é que eles acham que são uns cristais", disse a dentista. Adriana disse que ainda está indignada com a resposta e atitude de Kadu.



