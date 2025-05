'Eles compraram a briga mais do lado de lá', diz Radamés sobre Kadu| Power Couple

A conversa entre o casal de atletas rendeu no final da tarde desta quarta-feira (21). Além de conversarem sobre a DR e a Prova dos Casais, eles também comentaram a atitude de Cris e Kadu. "Pode estar batendo assim na cabeça deles, a gente comprou um lado da história, não ouviu o outro...", supôs o ex-jogador sobre como está a cabeça de Kadu. "Eles não entenderam que a gente não cria confusão, a gente se defende", completou Carol.



