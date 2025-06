'Eles vão nos jogar de novo', diz Adriana sobre DR | Power Couple

Com a eliminação se aproximando, os casais que estão na berlinda não conseguem pensar em outra coisa. Em conversa realizada no Quarto Abacaxi, Adriana, Ana Paula, Antony e Dhomini fizeram suposições sobre como será o futuro do jogo. "A gente vai ter que se livrar da DR de novo na semana que vem, porque eles vão nos jogar de novo [na DR]", disse a influenciadora.



