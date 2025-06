‘Eles vão se unir de novo contra nós’, diz Adriana sobre jogo dos rivais | Power Couple

Dhomini comentou com Adriana sobre uma breve interação que teve com Victor logo após a última DR. Logo em seguida, eles conversaram sobre evitar apontar Cris e Kadu no próximo Quebra –Power, em consideração ao ator de 73 anos. Adriana ressaltou que se for preciso escolher o casal por conta da dinâmica, irão fazer com respeito. Por fim, eles falaram como vão continuar sendo alvo dos seus rivais nesta semana.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.