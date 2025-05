Em conversa com Giovanna, André diz que não tem nada contra Neguinho | Power Couple

Na noite deste sábado (3), André comentou com Giovanna que foi questionar Neguinho depois que o apresentador foi falar com Silvia sobre a afinidade deles dentro do reality. O motorista disse que não tem nada contra ele, mas que não gosta do jeito do rapaz pela manhã. O marido de Silvia ainda comentou que pediu para que, da próxima vez, Everton fale direto com ele, não com sua esposa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.