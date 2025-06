Em tom de despedida, Eike desabafa e solta a voz no Quarto Pêssego | Power Couple

No fim da tarde desta quinta-feira (12), enquanto arrumava as malas para a Eliminação da DR, Eike desabafou com o público e soltou a voz em tom de despedida no Quarto Pêssego. "Eu não vou negar as minhas emoções aqui dentro", declarou ele. "Quando eu tiver que debochar, eu debocho mesmo", acrescentou em seguida. O ator ainda cantou versos de músicas de diversos artistas.



